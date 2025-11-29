Vicentino: ubriachi alla guida, tre denunciati
I Carabinieri della Compagnia di Schio hanno denunciato in stato di libertà tre persone nell’ambito dei servizi intensificati di controllo del territorio, disposti per contrastare il fenomeno delle stragi del sabato sera.
A Schio, un 28enne del posto, rimasto coinvolto in un sinistro con feriti lievi, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico di 2,2 g/l, ben oltre il limite consentito. Sempre a Schio, un 47enne di Valdagno fermato da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile presentava un tasso di 1,58 g/l.
Ad Arsiero, una 50enne del luogo è stata controllata da una pattuglia della Stazione locale: anche in questo caso l’alcoltest ha confermato un valore elevato, pari a 1,51 g/l.
Per tutti i conducenti sono scattati il ritiro della patente e la denuncia alla Procura della Repubblica di Vicenza per guida sotto l’influenza dell’alcol. La Prefettura valuterà ora i provvedimenti di sospensione dei documenti di guida.
Le misure sono state adottate d’iniziativa dai reparti procedenti. Si ricorda che, per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.