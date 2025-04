Vicentino – Terribile frontale in serata: cinque feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Poco prima delle 22:00 di domenica 27 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Montegoggio, nella località Sant’Anna di Breganze, per un grave incidente frontale tra due auto. Cinque le persone rimaste ferite.

La squadra dei vigili del fuoco, proveniente da Schio, ha prontamente messo in sicurezza i mezzi coinvolti ed estratto una donna rimasta incastrata al posto di guida di un’Alfa Romeo 147. La conducente, ferita, è stata affidata al personale sanitario del Suem, stabilizzata e successivamente trasferita in ospedale.

Tra i feriti, anche quattro giovani di età compresa tra i 16 e i 22 anni, a bordo di una Fiat Punto. Anche loro sono stati assistiti dal personale del 118 e trasferiti al pronto soccorso con le tre ambulanze intervenute sul posto, compresa l’auto medica.

I carabinieri hanno deviato il traffico e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono concluse poco dopo la mezzanotte.