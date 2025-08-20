Vicentino/ Tentano di rubare nella casetta dell’acqua “del sindaco”: arrestati!

Della serie: abbiamo toccato il fondo, perché al fondo non c’è mai peggio: ora si ruba pure nelle casette dell’acqua! Sembra un racconto degli anni Sessanta ed invece succede proprio ai giorni nostri.

Fatto sta che i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa hanno tratto in arresto, per tentato furto aggravato in concorso, due cittadini italiani, rispettivamente di 33 e 43 anni, entrambi residenti nel padovano.

Nella specifico, poco dopo le due di notte un privato cittadino contattava il numero di emergenza della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, segnalando che, nel mentre si trovava seduto all’interno della propria vettura, ferma in sosta nei pressi di via Cavalieri di

Vittorio Veneto di Cusinati di Rosà, in attesa dell’arrivo di un suo amico, aveva modo di osservare,

nella penombra, una coppia di uomini fermi nei pressi di una piccola struttura in metallo presente

all’angolo fra quella via Cavalieri di Vittorio Veneto e la via Piave, denominata “La casa dell’acqua”,

corrispondente al distributore di rete e, in tale circostanza, riferiva di aver udito – in maniera nitida –

diversi colpi piuttosto violenti, di natura metallica, inferti sulla struttura del citato erogatore.

Il tempestivo intervento sul posto dei militari dell’Arma, permetteva di individuare e bloccare i due

uomini segnalati dal richiedente, i quali si stavano allontanando dalla zona, e appurare come gli stessi, mediante l’utilizzo di un palanchino, poco prima abbandonato dai prefati ma rinvenuto nelle immediate vicinanze dell’erogatore, nonché di un cacciavite di grosse dimensioni, avevano tentato di aprire, forzandola e danneggiandola, la porta laterale di accesso al cassetto di raccolta del denaro di quella struttura, non riuscendovi poiché interrotti appunto dal rapido e risolutivo intervento dei Carabinieri.

Nella circostanza, uno dei due soggetti veniva trovato anche in possesso di un calzino, verosimilmente destinato alla raccolta del denaro in monete eventualmente asportato qualora il “piano” fosse andato abuon fine.

I due uomini, entrambi già censiti penalmente, venivano pertanto dichiarati in stato di arresto e, nel contempo, condotti e momentaneamente trattenuti, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, come da disposizioni impartite dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Vicenza. Nel frattempo, il titolare dell’azienda che si occupa della gestione della casetta di erogazione dell’acqua, sporgeva formale denuncia-querela per il tentativo di furto subito.

Nel pomeriggio, all’esito dell’udienza, il Giudice del Tribunale di Vicenza, convalidato l’arresto, haapplicato nei confronti di entrambi prevenuti la misura cautelare del divieto di ritorno nella Provincia di Vicenza.