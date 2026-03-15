Vicentino – scontro tra due auto nella notte: cinque feriti, tra loro due bambini

Incidente stradale nella notte a Rosà, dove due automobili si sono scontrate violentemente lungo via Sant’Anna. L’allarme è scattato intorno all’una di domenica 15 marzo.

A bordo di uno dei veicoli viaggiava una famiglia composta da quattro persone, tra cui due bambini, mentre nell’altra auto si trovavano due giovani. Nell’impatto cinque dei coinvolti hanno riportato ferite e contusioni e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti e cure.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa, che hanno lavorato per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza i veicoli. In particolare i pompieri hanno dovuto liberare un ragazzo rimasto incastrato all’interno di una delle auto, utilizzando attrezzature da taglio come cesoie e divaricatori.

Presenti anche i Carabinieri delle stazioni di Marostica, Enego e Bassano del Grappa, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e nella gestione della viabilità.

I feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario del SUEM 118, intervenuto con due ambulanze. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area si sono concluse intorno alle 3.30 del mattino.