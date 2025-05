Vicentino – Scontro tra auto: madre e figlio feriti, illeso l’altro conducente

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

SCHIO – È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 26 maggio in via dell’Artigianato. Intorno alle ore 14:00, due automobili si sono scontrate frontalmente in maniera parziale, provocando il ferimento di una donna e di suo figlio, rimasti incastrati all’interno di uno dei mezzi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Schio, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e a liberare i due occupanti. I feriti sono stati poi affidati al personale sanitario del Suem 118, che li ha stabilizzati e trasportati in ospedale per accertamenti. Illeso, invece, il conducente dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro.

La polizia locale è intervenuta per gestire la viabilità e svolgere i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso intorno alle 15:30.