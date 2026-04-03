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3 Aprile 2026 - 15.14

Vicentino – Scontro frontale tra due auto, strada chiusa per oltre un’ora: due donne in ospedale

REDAZIONE
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ZUGLIANO (VI) – Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 3 aprile, in via Ponti Alti, dove alle ore 11:20 si è verificato uno scontro frontale tra due autovetture.

Coinvolte una Opel condotta da una 41enne residente a Fara Vicentino e una Nissan guidata da una 75enne di Lugo di Vicenza. L’impatto tra i due veicoli è stato violento e le cause sono attualmente al vaglio della pattuglia di pronto intervento del Consorzio Nordest Vicentino, intervenuta per i rilievi.

Sul posto si è reso necessario anche l’intervento di una seconda pattuglia dello stesso consorzio per gestire la viabilità: la strada è stata infatti chiusa al traffico per circa un’ora e venti minuti, causando disagi alla circolazione.

Entrambe le conducenti sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate all’ospedale di Santorso per gli accertamenti del caso. Presenti anche i servizi per il ripristino e la pulizia della sede stradale.

Sono in corso le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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