Vicentino – Scontro frontale a Santorso: donna in rianimazione

SANTORSO – Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via Garziere, dove si sono scontrati frontalmente un’autovettura e un autocarro. Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi si sono urtati violentemente e il camion è finito nella scarpata adiacente alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto dalle lamiere la passeggera dell’auto, R.C., 88 anni. La donna è stata immediatamente soccorsa dal personale del SUEM 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso. A causa delle gravi ferite riportate, i medici ne hanno disposto il ricovero nel reparto di rianimazione.

Ferita anche la conducente dell’autovettura, R.O., 82 anni, le cui condizioni non destano particolare preoccupazione. Illeso invece il conducente dell’autocarro, G.S., 26 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due pattuglie del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, che hanno effettuato i rilievi del sinistro e gestito la viabilità lungo l’importante arteria, particolarmente trafficata nelle ore pomeridiane.