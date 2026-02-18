CRONACAVICENZA e PROVINCIA
18 Febbraio 2026 - 9.38

Vicentino – Scontro fra tre auto: due feriti e strada chiusa per un’ora

REDAZIONE
Incidente nel tardo pomeriggio di martedì 17 febbraio 2026 a Carrè, lungo via San Lorenzo (SP349), nel centro abitato, all’altezza dell’intersezione con via Rivella.

Erano circa le 18.20 quando un’auto Suzuki, condotta da A.G., 39enne di Zugliano, che viaggiava in direzione Thiene, è entrata in collisione con una Fiat che la precedeva, guidata da N.P., 70enne residente in paese. A seguito dell’impatto, la Fiat è stata proiettata contro una terza vettura, anch’essa una Fiat, che procedeva in senso opposto verso il centro di Carrè, condotta da M.V., 39enne del posto.

I due conducenti delle Fiat sono stati soccorsi dal personale del Suem 118 e trasportati in codice giallo all’ospedale di Santorso. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione: via San Lorenzo è rimasta completamente chiusa al traffico per circa un’ora, per consentire la rimozione dei veicoli coinvolti e la pulizia della carreggiata. Nell’urto è stata danneggiata anche una colonnina telefonica.

I rilievi sono stati eseguiti dalla pattuglia del pronto intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino, con il supporto di un’ulteriore pattuglia per la gestione della viabilità.

