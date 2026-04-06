Vicentino – Scontro auto-moto: muore centauro

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile, a Rossano Veneto, in provincia di Vicenza. Intorno alle 16:30, lungo via San Lorenzo, un motociclista ha perso la vita dopo uno scontro con un’automobile.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, un 67enne residente a Castelfranco Veneto, stava percorrendo la strada che collega Cassola a Rossano quando, per cause ancora in fase di accertamento, la moto su cui viaggiava si è scontrata frontalmente con una vettura nei pressi di un distributore di carburante.

L’impatto è stato estremamente violento: il motociclista è stato sbalzato per diverse decine di metri, riportando ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo. Il decesso è avvenuto sul colpo.

Immediato l’allarme al numero unico di emergenza 112. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con ambulanza ed elicottero, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.