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6 Aprile 2026 - 20.12

Vicentino – Scontro auto-moto: muore centauro

REDAZIONE
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Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile, a Rossano Veneto, in provincia di Vicenza. Intorno alle 16:30, lungo via San Lorenzo, un motociclista ha perso la vita dopo uno scontro con un’automobile.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, un 67enne residente a Castelfranco Veneto, stava percorrendo la strada che collega Cassola a Rossano quando, per cause ancora in fase di accertamento, la moto su cui viaggiava si è scontrata frontalmente con una vettura nei pressi di un distributore di carburante.

L’impatto è stato estremamente violento: il motociclista è stato sbalzato per diverse decine di metri, riportando ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo. Il decesso è avvenuto sul colpo.

Immediato l’allarme al numero unico di emergenza 112. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con ambulanza ed elicottero, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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