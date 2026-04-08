Vicentino – Ripara il tetto ad un’anziana e le ruba i gioielli

Velo d’Astico (VI) – La sicurezza in casa a volte dipende da chi si chiama per un semplice lavoro di manutenzione, e in questo caso la differenza l’ha fatta… un dipendente un po’ troppo curioso. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Arsiero hanno denunciato un 44enne vicentino ritenuto responsabile di un furto in abitazione, riuscendo anche a recuperare l’intera refurtiva.

La vicenda ha avuto inizio con la querela di una settantenne di Velo d’Astico, che si era accorta dell’ammanco di alcuni preziosi monili in oro custoditi nella sua camera da letto. L’anziana aveva però un sospetto fondato: lo scorso 19 marzo, un dipendente di una ditta vicentina era stato chiamato a casa sua per eseguire la riparazione di un letto.

Le indagini dei Carabinieri sono scattate immediatamente e hanno rapidamente chiuso il cerchio attorno al sospettato. È emerso che proprio il 44enne, incaricato della manutenzione, aveva approfittato dell’occasione per impossessarsi dei gioielli.

Il bottino, del valore stimato di circa 2.000 euro, era stato già venduto dall’indagato a un esercizio “compro-oro” a Thiene. Grazie alla prontezza dei militari, è stato possibile bloccare la somma bonificata dall’esercizio al 44enne, evitando che il guadagno illecito finisse nelle sue tasche.

Un episodio che ricorda come anche una semplice chiamata per una riparazione possa nascondere sorprese, ma che dimostra anche l’efficacia delle indagini immediate dei Carabinieri vicentini. La vittima può ora tirare un sospiro di sollievo, con i suoi preziosi recuperati e la giustizia in azione