Vicentino – Muore a 46 anni dopo un malore notturno, mamma trovata senza vita in casa

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Cassola. Una donna di 46 anni, Erika Ceccon, è morta nella notte tra venerdì e sabato a seguito di un malore improvviso. Il corpo è stato ritrovato la mattina successiva dal marito e dai figli, disteso su un divano dell’abitazione di famiglia, in centro paese, in una via nei pressi dei Magazzini Favero. Le notizia completa è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza.

I soccorsi, allertati immediatamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto diverse ore prima. La donna, dipendente di un’azienda della zona, era rientrata a casa nel pomeriggio di venerdì. Dopo aver svolto le normali attività domestiche e accudito i figli, entrambi minorenni, si era messa a riposare.

Il marito, Christian Bonamigo, è rientrato molto tardi per motivi di lavoro, un’attività che lo porta spesso anche all’estero. Durante la notte, Erika avrebbe accusato un malessere. Probabilmente per non disturbare la famiglia, si sarebbe alzata dal letto cercando sollievo sul divano, dove però il malore si è rivelato fatale.

La Procura potrebbe disporre l’autopsia per chiarire le cause del decesso; al momento non è stata fissata la data dei funerali. La notizia ha profondamente scosso Cassola, dove la famiglia è molto conosciuta e stimata.