Vicentino – Maxi sequestro da 650 mila euro per frode a società di imballaggi

La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito un sequestro preventivo di circa 650 mila euro nei confronti di una società di capitali operante nel settore degli imballaggi in legno e del suo rappresentante legale, accusati di aver messo in atto un articolato schema di frode fiscale basato sull’utilizzo sistematico di fatture per operazioni inesistenti.

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza su richiesta della Procura della Repubblica, ha portato al blocco di disponibilità finanziarie presenti su conti correnti, polizze assicurative e un deposito di gestione patrimoniale, riconducibili alla società e all’indagato.

Le indagini, condotte dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Schio, sono partite da una verifica fiscale nei confronti di una società con sede a Malo (VI). Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un sistema fraudolento attivo tra il 2017 e il 2022, incentrato sull’acquisto di bancali usati provenienti dalla Romania tramite fornitori formalmente attivi ma privi di reale struttura aziendale, le cosiddette “cartiere”.

Queste imprese, prive di mezzi, sedi operative e documentazione contabile, avrebbero emesso fatture fittizie per servizi di trasporto mai effettuati, consentendo alla società vicentina di maturare indebiti crediti IVA.

Al termine degli accertamenti, è stato deferito il rappresentante legale della società per il reato di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, mentre altre quattro persone, titolari delle imprese cartiere, sono state denunciate per emissione di fatture false.

L’operazione si inserisce nel quadro delle azioni di contrasto all’evasione fiscale portate avanti dalla Guardia di Finanza, con particolare attenzione a quelle forme di frode che falsano la concorrenza e danneggiano l’economia legale.