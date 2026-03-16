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16 Marzo 2026 - 16.41

Vicentino – Lite violenta in casa, scatta il “Codice Rosso”: marito allontanato

REDAZIONE
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Serata di controlli e interventi per i Carabinieri della Compagnia di Schio. Nella serata di ieri, 13 marzo 2026, i militari hanno svolto un articolato servizio coordinato di controllo del territorio, disposto dal Comando provinciale di Vicenza, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati e verificare il rispetto delle normative negli esercizi pubblici.

Nel corso delle attività è stata eseguita anche una misura cautelare nell’ambito di un caso di violenza domestica. A Schio i Carabinieri della locale stazione hanno infatti notificato a un 54enne del posto un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e divieto di dimora.

Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza nei confronti dell’uomo, indagato per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie convivente.

La misura cautelare scaturisce da una procedura di “Codice Rosso” attivata tempestivamente dall’Arma. Nei giorni precedenti, infatti, i Carabinieri erano intervenuti presso l’abitazione della coppia dopo una violenta lite nata per futili motivi e verosimilmente collegata a un abuso di alcol.

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