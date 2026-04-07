Vicentino – Ha solo 13 anni e gira in motorino senza targa né assicurazione: fermato dalla Polizia locale

Controlli sul territorio e una scoperta che ha lasciato senza parole gli agenti. Una pattuglia automontata del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene, durante un servizio in via Bosco, ha individuato un ciclomotore in circolazione privo di targa.

Fermato il mezzo per un controllo, è emerso subito un elemento ancora più grave: alla guida c’era un ragazzino di appena 13 anni, quindi senza i requisiti minimi per condurre un ciclomotore e senza possibilità di aver conseguito la patente di categoria AM, ottenibile solo dai 14 anni.

Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere ulteriori irregolarità: il ciclomotore non risultava mai immatricolato ed era completamente privo di copertura assicurativa RC.

Per l’episodio sono scattate sanzioni amministrative a carico dei genitori del minorenne, mentre il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

Un caso che riaccende l’attenzione sui controlli e sulla responsabilità delle famiglie nella vigilanza sui minori, soprattutto quando si tratta di sicurezza stradale.