Vicentino – Frontale tra auto e autospurgo: traffico in tilt, una donna ferita

BRESSANVIDO (VI) – Pauroso incidente nel pomeriggio di mercoledì 16 aprile, intorno alle 15:50, lungo via San Benedetto. Una Skoda Station Wagon, guidata da una 44enne, stava viaggiando da Pozzoleone verso Bolzano Vicentino quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha invado la corsia opposta, proprio mentre sopraggiungeva un autocarro per spurgo, di proprietà di una ditta locale.

L’impatto tra i due veicoli, fronto-laterale, è stato violento: l’autospurgo ha sbandato a seguito dell’urto e ha finito per invadere l’altra corsia, centrando in pieno una Ford Galaxy che stava seguendo la Skoda e che si è trovata improvvisamente coinvolta nel sinistro.

La conducente della Skoda, ferita ma cosciente, è stata soccorsa sul posto e trasportata al pronto soccorso di Vicenza per accertamenti. Nessun ferito tra gli altri occupanti dei veicoli coinvolti, anche se i mezzi hanno riportato danni significativi.

I rilievi del sinistro e la gestione del traffico, rimasto bloccato per diverso tempo, sono stati eseguiti da due pattuglie del Consorzio di Polizia Locale NordEst Vicentino, provenienti dagli ambiti di Sandrigo e Monticello Conte Otto.