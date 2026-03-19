Vicentino – Follia nella notte: tenta di sfondare la porta della compagna e aggredisce i carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Schio, insieme ai militari della Stazione di Piovene Rocchette (VI), hanno arrestato un cittadino sloveno di 39 anni, domiciliato a Schio, con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale.

I fatti hanno avuto un primo prologo in nottata, quando i militari sono intervenuti presso l’abitazione familiare a seguito di dissidi tra la coppia. L’uomo, già in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, era stato allontanato dall’appartamento per tutelare la convivente e riportare la calma.

Tuttavia, intorno alle ore 03:00, la Centrale Operativa ha ricevuto una nuova richiesta di aiuto al Numero Unico di Emergenza 112 da parte della donna. La vittima, spaventata, segnalava che il compagno era tornato sul posto e, sempre in preda ai fumi dell’alcol, la minacciava dall’esterno, colpendo violentemente la porta di casa con calci e pugni nel tentativo di forzarne l’ingresso.

Le pattuglie dell’Arma, giunte tempestivamente sul luogo della segnalazione, hanno rintracciato il 39enne sul pianerottolo. Alla vista degli operatori in divisa, l’uomo ha assunto immediatamente un atteggiamento ostile e violento, proferendo offese e minacce nei loro confronti, per poi passare alle vie di fatto, spintonando i militari verso la rampa delle scale. Gli operanti, applicando le tecniche di contenimento, sono riusciti a bloccare l’aggressore in totale sicurezza, scongiurando conseguenze peggiori, e trarlo in arresto.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Schio. L’uomo si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di comparire dinanzi al Tribunale di Vicenza per la celebrazione del rito direttissimo.

Si precisa che le misure sono state adottate d’iniziativa dal Reparto procedente e che, secondo il principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini sarà accertata solo al momento di una sentenza irrevocabile di condanna.