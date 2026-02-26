CRONACAVICENZA e PROVINCIA
26 Febbraio 2026 - 16.23

Vicentino, due operai ustionati da acido nitrico

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Zanè, 26 febbraio 2026 – Alle ore 15.20, una chiamata al Suem ha segnalato un incidente presso la ditta Monde, in via Galilei a Zanè. Due operai sono rimasti ustionati a causa del contatto con acido nitrico.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: uno dei lavoratori è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Santorso, mentre l’altro è stato trasferito in codice giallo a Vicenza.

Le condizioni dei feriti sono al momento sotto valutazione, e gli operatori sanitari stanno seguendo i protocolli di sicurezza per ustioni chimiche.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicentino, due operai ustionati da acido nitrico | TViWeb Vicentino, due operai ustionati da acido nitrico | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy