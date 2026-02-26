Vicentino, due operai ustionati da acido nitrico

Zanè, 26 febbraio 2026 – Alle ore 15.20, una chiamata al Suem ha segnalato un incidente presso la ditta Monde, in via Galilei a Zanè. Due operai sono rimasti ustionati a causa del contatto con acido nitrico.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: uno dei lavoratori è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Santorso, mentre l’altro è stato trasferito in codice giallo a Vicenza.

Le condizioni dei feriti sono al momento sotto valutazione, e gli operatori sanitari stanno seguendo i protocolli di sicurezza per ustioni chimiche.