VICENTINO – Deposito a fuoco: a rischio due abitazioni

Dalle 11:40, di venerdì, i vigili del fuoco stanno operando in Via Vecchia di Molinetto a Borso del Grappa per l’incendio di una vecchia struttura rurale affiancata ai lati di due abitazioni: nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco arrivati da Castelfranco Veneto, Bassano del Grappa e Treviso con 2 autopompe, 2 autobotti, l’autoscala e 12 operatori, sono riusciti a contenere e circoscrivere il rogo del vecchio fabbricato, ora utilizzato come ricovero attrezzi, riuscendo a salvare le due abitazioni di lato invece abitate. Completamente bruciati i due piani della costruzione fatta in legno e pietra. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora in corso da parte della squadra di Castelfranco Veneto le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile, di cui verrà inibito l’uso.