Vicentino compra droga “Monkey Dust” online e finisce in ospedale

THIENE – Un uomo di 58 anni, residente a Thiene, è ricoverato al pronto soccorso di Santorso dopo aver acquistato e assunto una sostanza stupefacente conosciuta come “Monkey Dust”, un catinone sintetico con effetti stimolanti simili alle amfetamine.

L’uomo è attualmente sottoposto a monitoraggio a causa di stati di agitazione e euforia indotti dalla sostanza. La “Monkey Dust” è nota per i suoi effetti psicoattivi potenti e imprevedibili, che possono comportare rischi seri per la salute fisica e mentale.

L’acquisto di droghe sintetiche online comporti rischi elevati, sia per la composizione sconosciuta dei prodotti sia per gli effetti imprevedibili sugli individui.

La Monkey Dust è una droga sintetica appartenente alla famiglia dei catinoni, sostanze chimiche con effetti stimolanti simili alle amfetamine. Viene spesso acquistata online e presenta rischi molto elevati perché la sua composizione può variare notevolmente da un lotto all’altro. Chi la assume può sperimentare euforia intensa, agitazione, confusione e allucinazioni, insieme a effetti fisici pericolosi come tachicardia, ipertensione e ipertermia. Gli episodi di comportamento violento o incontrollato sono frequenti, e la sostanza può portare rapidamente a emergenze mediche, overdose o danni psicologici duraturi.