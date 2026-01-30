Vicentino – Coltello, mazza da baseball, guida in stato d’ebbrezza e soggiorno irregolare: quattro denunciati

SCHIO (VI) – Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Schio hanno intensificato i controlli sul territorio, portando al deferimento in stato di libertà di quattro persone per reati di vario genere.

A Santorso, durante un controllo su un’auto sospetta in via del Santuario, un 23enne di origini marocchine è stato trovato in possesso di un coltello con lama lunga 30 cm nascosto sotto il sedile e di una mazza da baseball occultata nel bagagliaio. Il passeggero dell’auto è stato inoltre segnalato come assuntore di stupefacenti per il possesso di circa 5 grammi di hashish.

A Schio, un 37enne tunisino è stato deferito per inosservanza della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune, mentre una 37enne locale è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, dopo essere rimasta coinvolta in un sinistro stradale autonomo.

Infine, ad Arsiero, un cittadino indiano è stato deferito per irregolarità sul soggiorno nel territorio dello Stato.

I provvedimenti sono stati adottati d’iniziativa dai reparti competenti e, come sempre, la colpevolezza dei deferiti sarà confermata solo in caso di sentenza definitiva.

Capitano Grasso F., Comando Provinciale Carabinieri Vicenza, sottolinea l’importanza di questi controlli per la sicurezza e l’ordine pubblico nella zona di Schio e nei comuni limitrofi.