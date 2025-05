Vicentino – Autocarro investe ciclista: uomo in ospedale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Incidente stradale questa mattina intorno alle 9:20 in via Divisione Julia, a Dueville. Un autocarro Mercedes, condotto da B.K., 34enne residente ad Arzignano, uscendo dal carraio della ditta ColorService per immettersi sulla carreggiata, ha urtato un ciclista che percorreva la pista ciclopedonale adiacente.

L’uomo in bicicletta, M.L., 85 anni, residente in zona, è stato immediatamente soccorso dal conducente del veicolo. Poco dopo sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato il ferito all’ospedale di Vicenza in codice giallo.

I rilievi dell’incidente e la regolazione del traffico sono stati effettuati da una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino del Comando di Thiene. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.