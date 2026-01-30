ALTO VICENTINOCRONACAVICENZA e PROVINCIA
Vicentino, arrestata 30enne per furto di energia elettrica: contatore manomesso per alimentare la casa gratis

REDAZIONE
Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio hanno tratto in arresto una 30enne residente nel Vicentino, ritenuta responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Schio da parte dei tecnici della società di energia, che avevano rilevato anomalie nel contatore elettrico dell’abitazione della donna.

Sul posto, l’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile ha eseguito un sopralluogo insieme ai tecnici e ha accertato che il contatore era stato manomesso tramite un cavo aggiuntivo, permettendo così di usufruire indebitamente del servizio elettrico.

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata dichiarata in stato di arresto per il furto aggravato di energia elettrica.

