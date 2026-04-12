Vicentino, anziana denuncia: “La badante ha cercato di strangolarmi”

Una donna di 85 anni residente a Valbrenta è stata vittima, nel primo pomeriggio di oggi, di un presunto tentativo di strangolamento da parte della propria badante.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si sarebbe verificato poco dopo mezzogiorno, quando l’anziana avrebbe accusato un malore con successiva sincope. Al risveglio, la donna ha riferito ai familiari di essere stata aggredita e che qualcuno stava cercando di strangolarla utilizzando una corda stretta attorno al collo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, allertati dai familiari, per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dei fatti. La donna presentava alcune escoriazioni, ma fortunatamente non sono state riscontrate lesioni vitali.

Dopo gli accertamenti sanitari, la signora è stata dimessa in serata. Le indagini sono in corso per verificare le responsabilità e ricostruire con precisione quanto accaduto.