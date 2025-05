Vicentino – 25enne arrestato dopo una lite in strada: minacce e danni all’auto dei Carabinieri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Thiene (VI), 1 maggio 2025 – Nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Thiene hanno arrestato un cittadino senegalese di 25 anni, residente a Schio, per resistenza, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

L’intervento dei militari è scattato in seguito a una segnalazione al 112 per una lite animata in strada, nei pressi di via Dante. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno individuato lo straniero vicino a un esercizio di ristorazione.

Alla vista della pattuglia, il giovane ha iniziato a inveire verbalmente contro i militari con pesanti insulti e minacce, per poi scagliarsi contro l’auto di servizio, colpendola e danneggiando la carrozzeria e il cofano posteriore.

Dopo averlo bloccato con difficoltà, i Carabinieri lo hanno arrestato e condotto in carcere a Vicenza, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.