Viacqua si racconta nel nuovo video dedicato al Settore Reti

Con circa un terzo del personale dell’azienda impiegato, cura ogni giorno la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti

Il Settore Reti di Viacqua è protagonista del nuovo video realizzato per raccontare l’operato quotidiano dell’azienda, a servizio di 68 comuni e 544.000 abitanti. Il Settore Reti svolge numerose attività lungo il percorso dell’acqua dalle fonti di approvvigionamento al rubinetto di casa e, successivamente, dagli scarichi domestici agli impianti di depurazione, garantendo un servizio di qualità ed efficiente agli utenti.

Si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria di oltre 5.000 km di condotte di acquedotto e 2.600 km di rete fognaria con circa 170 interventi al giorno, che vanno dalla ricerca di perdite alla riparazione di danni e perdite, fino alla sostituzione di interi tratti di tubature.

Prendersi cura delle reti significa eseguire anche interventi di pulizia e controllo dello stato delle condotte, avvalendosi di strumenti specifici per la video-ispezione.

Quando si interviene su tratti di rete o quando nuove utenze richiedono il collegamento ai servizi di acquedotto e fognatura, Viacqua si occupa anche degli allacci con più di 1.000 interventi all’anno.

Il Settore Reti cura poi l’installazione e la sostituzione dei contatori per garantire all’utente una misurazione affidabile dei consumi e identificare eventuali perdite, programmando le conseguenti riparazioni nel più breve tempo possibile.

Al Settore Reti è affidato anche il servizio di pronto intervento, al quale gli utenti segnalano guasti ed emergenze e risponde in ogni momento al numero verde 800 991522. Il servizio è attivo h24, con una media di 17 interventi al giorno e oltre 3.700 all’anno. La risposta alle emergenze avviene entro un tempo massimo di 3 ore dalla chiamata.

Il pronto intervento si occupa in particolare di ripristinare la fornitura idrica quando questa viene interrotta, riparare le grandi perdite idriche, ripristinare il servizio fognario compromesso.

Il Settore Reti di Viacqua, infine, programma investimenti per realizzare interventi di cui il territorio e i cittadini hanno immediata necessità, grazie anche al costante rapporto con Comuni e Amministrazioni locali.

“Con questo nuovo video – spiega il Direttore Generale di Viacqua, Alberto Piccoli – si chiude il racconto delle principali aree di intervento di Viacqua. Dopo aver approfondito il funzionamento del sistema di acquedotto e del processo di depurazione, qui mostriamo l’operato di uomini e donne che ogni giorno sono chiamati a curare le reti idriche e fognarie per assicurare all’utenza l’alta qualità dei servizi che eroghiamo e il corretto funzionamento dell’intero servizio idrico integrato. Il Settore Reti è per certi versi il biglietto da visita di Viacqua, poiché mette in campo il maggior numero di operatori che stanno a contatto con l’utenza, occupandosi di grandi e piccoli cantieri, ma anche di allacci, contatori, riparazioni di perdite. Nell’estate 2022 proprio questi dipendenti sono stati chiamati ad un grande lavoro rivolto in particolar modo alla gestione della siccità e focalizzato sulla ricerca e riparazione delle perdite idriche in tutti i 68 comuni gestiti. Aver saputo gestire senza eccessivo disagio questa situazione emergenziale è il risultato dell’alta preparazione e della competenza che in generale il personale dell’azienda assicura quotidianamente a più di mezzo milione di abitanti del territorio vicentino.”

Link al video: https://bit.ly/3vkw2Mw