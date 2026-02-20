Venezia, furgone finisce in acqua al Tronchetto: miracolato il conducente

Intervento nel pomeriggio a Venezia, presso lo scalo fluviale del Tronchetto, dove un furgone è finito in acqua per cause in corso di accertamento.

Provvidenziale la circostanza che il conducente fosse già fuori dal mezzo prima della caduta nel canale: l’uomo è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra ordinaria, i sommozzatori e l’autogru del Comando di Padova. I sommozzatori hanno operato in acqua utilizzando appositi palloni di sollevamento per riportare il veicolo in galleggiamento.

Una volta emerso, il furgone è stato trainato fino a un punto di approdo sicuro, dove è stato successivamente sollevato a terra con l’ausilio dell’autogru. Le operazioni si sono concluse senza ulteriori criticità.