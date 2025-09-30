Venezia, 3 borseggiatori arrestati dai Carabinieri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Tre borseggiatori sono stati arrestati dai carabinieri mentre stavano sottraendo il borsello ad una turista. Si tratta di cittadini romeni, senza fissa dimora, bloccati dai militari in abiti civili che stavano svolgendo un servizio di prevenzione, mischiati tra i turisti. E così presso la Stazione Ferroviaria di Santa Lucia, hanno notato la presenza dei tre stranieri, due donne ed un uomo, che sostavano nelle vicinanze della biglietteria dell’Actv senza senza mai validare un ticket, ma sostando sempre in fila tra i turisti. All’improvviso una delle donne, coperta dai complici, dopo essersi avvicinata ad una turista americana, ha approfittato della sua distrazione, aprendo il suo zaino ed estraendo un borsello contenente denaro in contanti, documenti e carte di pagamento. Azione che non è sfuggita agli investigatori che hanno bloccato i tre romeni e recuperato la refurtiva. Uno degli indagati ha tentato, senza successo di fuggire e per questo è stato accusato anche di resistenza a Pubblico Ufficiale. A seguito dell’udienza di convalida, le due donne sono state condannate alla reclusione di 4 mesi e al pagamento di 100 euro di multa, mentre l’uomo a 6 mesi di reclusione.

Dall’inizio dell’anno L’Arma lagunare ha arrestato 21 borseggiatori e altre 25 persone sono state invece denunciate, mentre sono complessivamente 12 i cittadini stranieri, di varie nazionalità, rintracciati ed espulsi. ANSA VENETO