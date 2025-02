Veneto, via libera ai bagnini minorenni grazie al Milleproroghe: “La stagione è salva”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Venezia, 13 febbraio 2025 – I giovani di 16 e 17 anni potranno continuare a lavorare come bagnini anche nella prossima stagione balneare grazie all’approvazione di due emendamenti al decreto Milleproroghe. La misura sospende fino al 30 settembre il requisito della maggiore età per svolgere l’attività di assistente bagnante, garantendo così continuità al settore.

L’assessore regionale al Turismo, Federico Caner, ha accolto con soddisfazione la decisione: “Accolgo con favore l’approvazione della proroga per il rinnovo dei brevetti dei bagnini, una misura che consente di garantire continuità e sicurezza sulle nostre spiagge, sostenendo al contempo il comparto turistico-balneare, fondamentale per l’economia del Veneto. La possibilità per i giovani di 16 e 17 anni di continuare a svolgere questo servizio rappresenta un’opportunità importante sia in termini di formazione sia di occupazione stagionale.”

Caner ha sottolineato l’importanza del turismo per la regione e l’ascolto delle esigenze degli operatori del settore: “Siamo consapevoli che di fatto viene salvata la prossima stagione e poi la questione dovrà essere nuovamente affrontata. È fondamentale iniziare a ragionare per trovare un punto di equilibrio che assicuri standard elevati di sicurezza e professionalità, senza penalizzare le realtà locali e le opportunità per i giovani.”

Grazie a questa proroga, gli stabilimenti balneari potranno contare su un maggior numero di assistenti, evitando il rischio di carenze di personale e garantendo il regolare svolgimento della stagione turistica.