VENETO – Uccise il fidanzato con una coltellata al cuore, condannata a 24 anni

La Corte D’Assise di Padova ha condannato a 24 anni di reclusione Valentina Boscaro, la giovane donna che uccise con una coltellata al cuore il fidanzato, Mattia Caruso, al termine di un litigio nel parcheggio di un locale ad Albignasego, Padova, nel settembre del 2022.

La sentenza è stata pronuncia nella serata di ieri, al termine della camera di consiglio. La pm Valeria Sanzari aveva chiesto per Boscaro, imputata di omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo, la condanna alla pena dell’ergastolo.

Nella requisitoria del pubblico ministero, Valeria Sanzari, erano state messe in risalto le dichiarazioni dell’imputata “assolutamente inattendibili”, poiché Boscaro “ha sempre mentito” sulle circostanze del delitto, indicando in un non precisato ‘maghrebino’ il responsabile, versione resa anche ai giovani intervenuti per soccorrere la vittima e poi ai carabinieri.

Sanzari ha inoltre contestato il movente dell’accoltellamento “per paura”, sottolineando che la donna non aveva alcun segno sul corpo e sugli abiti, con “la volontà di manipolare la gravità del fatto”.

Circostanze che hanno indotto la rappresentante dell’accusa ha chiedere il massimo della pena, senza attenuanti generiche.