VENETO – Uccide il fratello e la cognata, poi confessa

Duplice omicidio mercoledì 3 maggio a Paese in provincia di Treviso. Un uomo e una donna, marito e moglie (Lino Pestrin di 63 anni e Rosanna Trento di 58) sono stati trovati senza vita in un’abitazione che si trova all’interno di un’azienda agricola in via Monsignor Breda. Ad ucciderli il fratello di lui, Massimo Pestrin, 51enne guardia giurata. L’uomo ha confessato il delitto ed è stato arrestato. I due sono stati uccisi con un’arma regolarmente detenuta nel cucinino della casa, colpiti con numerosi colpi soprattutto alle spalle. Nell’azienda agricola vivevano i due fratelli con le rispettive famiglie. I colpi d’arma da fuoco sono stati sentiti da molti nelle vicinanze e per questo subito sono arrivate segnalazioni alle forze dell’ordine.

Sul luogo del delitto i carabinieri di Treviso con il Pubblico Ministero, Michele Permunian.