9 Settembre 2025 - 9.01

Veneto – Turista con trauma alla caviglia recuperata dal Soccorso Alpino

REDAZIONE
Attorno alle 16.30 è arrivata l’attivazione per una turista francese che si era fatta male a un piede nei pressi del Rifugio Vandelli. Inizialmente le informazioni la davano nelle vicinanze del lago. Subito il gestore si è portato sul posto, per darle prima assistenza, senza però rinvenirla e si è quindi spostato sul sentiero 215, dove, a monte delle prime scalette, ha trovato la 38enne di Grasse. La donna, che era inciampata riportando un trauma alla caviglia, è stata raggiunta dal personale medico e dal tecnico di elisoccorso di Falco, sbarcati con un verricello di 20 metri. Dopo averle immobilizzato il piede, i soccorritori l’hanno issata a bordo, per poi trasportarla al Codivilla. 

