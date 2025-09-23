Veneto – Turista colta da malore, interviene il Soccorso Alpino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Verso le 13.30 di ieri l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del Rifugio Biella, per una giovane turista colta da malore. La 22enne canadese, che si trovava all’interno della struttura assistita da altre persone e lamentava dolori addominali, è stata raggiunta e valutata dall’equipe medica e dal tecnico di elisoccorso atterrati in piazzola. Caricata a bordo, la ragazza è stata trasportata all’ospedale di Belluno per gli accertamenti del caso.

