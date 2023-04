VENETO – Turista attaccato da mucche chiede 120 mila euro di danni

La notizia è riportata nel Corriere del Veneto. Un 70enne di Favaro Veneto, che fu attaccato da una mandria di mucche a Rotzo nel 2021 e riportò serie ferite. Fu salvato dai compagni d’escursione che misero in fuga le mucche e chiamarono i soccorsi. L’uomo, dopo essere guarito si è messo in contatto con l’azienda che però ha negato qualsiasi risarcimento. Il 70enne si è quindi rivolto ad un avvocato, chiedendo 120 mila euro di danni. L’episodio risale al giugno del 2021. L’uomo stava camminando sul Monte Verena quando una delle mucche (di razza chianina) l’ha puntato e spinto alle spalle. Dopo poco l’intera mandria l’ha accerchiato ed attaccato. Per le ferite ha riportato una invalidità permanente con perdita di autonomia