Veneto – Truffa del finto carabiniere: 1 arrestato

La polizia ha arrestato un 26enne italiano accusato di truffa pluriaggravata: avrebbe indotto un’anziana a consegnargli tutti i gioielli di famiglia, spacciandosi per carabiniere con l’ormai nota truffa “del finto carabinieree”. Gli agenti della Squadra Mobile di Udine, insieme con la polizia stradale di San Donà di Piave, lo hanno intercettato mentre tentava la fuga lungo l’autostrada A4, bloccandolo al casello di Meolo (Venezia). I gioielli sono stati recuperati e restituiti alla vittima, mentre l’arrestato è stato condotto in carcere a Venezia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.