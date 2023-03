VENETO – Trova compagno su Tinder: picchiata e minacciata, a fuoco la casa

Autentico incubo per una donna padovana di 46 anni, picchiata e minacciata da un uomo di 42 conosciuto sulla nota app di incontri, con un epilogo che poteva avere conseguenze più tragiche: l’incendio dell’appartamento. La vittima è riuscita però a denunciarlo ed è stata messa al sicuro dalla Polizia.



La vicenda è avvenuta la scorsa settimana a Due Carrare (Padova), quando nel tardo pomeriggio di martedì un’impiegata di 46 anni è stata contattata dalla sezione “fasce deboli” della Squadra Mobile, dopo essersi fatta medicare al Pronto Soccorso per contusioni multiple, ecchimosi, ematomi e ferite da percosse.

La donna si è decisa a denunciare i maltrattamenti subiti dal compagno, un 42enne conosciuto mesi addietro, che è risultato avere precedenti per vicende analoghe.

Ha confidato di subirne aggressioni fisiche, ingiurie e minacce anche con coltelli; l’uomo l’aveva colpita con calci, schiaffi e pugni, e le aveva stretto le mani al collo. Mentre la donna raccontava queste cose ai poliziotti, l’uomo ha cercato di contattarla con sms e messaggi vocali. Il Questore ha così disposto urgenti misure di vigilanza a tutela dell’incolumità della donna, condotta a un domicilio sicuro, e dei suoi familiari, residenti anche loro in provincia di Padova.

Alle prime luci dell’alba di mercoledì i Vigili del Fuoco hanno poi alla Questura di essere intervenuti per un incendio nell’appartamento della donna, le cui cause sono da accertare.

Dei fatti è stata informata la Procura della repubblica di Padova, per l’applicazione nei confronti dell’uomo di una misura cautelare. L’uomo è stato arrestato sabato pomeriggio dai Carabinieri di Battaglia Terme hanno arrestato e condotto in carcere il 42enne, che era presente nell’abitazione tra l’altro, quando mercoledì era andata a fuoco. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce con l’aggravante della recidiva.

