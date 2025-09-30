CRONACA
Veneto – Tredicenne cade dalla bici e si infortuna

Verso le 15.40 la Centrale del 118 è stata attivata a seguito di una caduta in bici, che ha coinvolto un tredicenne di Roncà, il quale, durante un giro non distante da casa tra i vigneti vicini a località Brenton, era caduto dalla propria mountain bike e aveva messo male una mano. Scattato l’allarme, dato che il posto si trova tra i territori di Verona e Vicenza, inizialmente si è mossa una squadra di sei volontari del Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno, poi affiancati anche da un soccorritore di Verona, che si trovava nei paraggi. Sul posto è sopraggiunto l’elicottero di Verona emergenza, che ha sbarcato in hovering equipe sanitaria e tecnico di elisoccorso, per poi atterrare in uno spiazzo. Il ragazzino, assistito dai genitori e da alcuni conoscenti, è stato medicato per la probabile frattura di un polso. Caricato in barella, il tredicenne è stato trasportato fino all’elicottero, decollato in direzione di San Bonifacio. 

