Veneto – Traumi e malori in montagna: giornata di lavoro intensa per il Soccorso Alpino

Giornata intensa quella di ieri sulle montagna venete. Attorno alle 13 di ieri la Centrale del Suem è stata allertata per una donna caduta a causa di un mancamento, mentre stava camminando in compagnia lungo una strada sterrata sopra l’abitato di Auronzo. La 79enne di Venezia, che aveva riportato un trauma al volto, è stata raggiunta dal personale medico e dal tecnico di elisoccorso di Falco, sbarcati nelle vicinanze. Dopo essere stata medicata e imbarellata, l’infortunata è stata trasportata con il supporto del personale del Soccorso alpino di Auronzo e della Guardia di finanza, sopraggiunto con il fuoristrada, e trasferita nell’elicottero atterrato in attesa non distante. La donna è stata accompagnata a Belluno.

Attivato il Soccorso alpino di Cortina per un’escursionista con un trauma al piede che le impediva si proseguire, è intervenuta una squadra della Guardia di finanza in jeep. Raggiunta la turista di 41 anni del Regno Unito, che si trovava sul sentiero 412 sotto la Tofana di Rozes, i soccorritori l’hanno poi portata direttamente al Codivilla. Subito dopo il Soccorso alpino di Livinallongo si è diretto sul sentiero numero 22, che da Varda va verso Cherz, vicino ad Arabba per un anziano colto da malore. L’uomo, un 81enne svedese, si era accasciato poco sotto il sentiero per affaticamento. I presenti erano riusciti a trattenerlo e a metterlo seduto prima che scivolasse nel dirupo sottostante. Una squadra si è avvicinata in quad per poi proseguire a piedi. Sei soccorritori sono scesi dell’anziano e lo hanno riportato sul sentiero. Faticava a stare in piedi, ma i volontari lo hanno sorretto, portato al mezzo e accompagnato all’ambulanza, diretta all’ospedale di Agordo per i dovuti accertamenti.