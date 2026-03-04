CRONACAVENETO
4 Marzo 2026 - 15.36

Veneto – Tragedia sul lavoro, operaio perde la vita cadendo dal tetto

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Ancora un grave incidente sul lavoro in provincia di Padova. Nella mattinata di mercoledì 4 marzo, intorno alle 10.30, un uomo di 50 anni è morto dopo essere precipitato da un’altezza di circa sei metri in un cantiere edile di via XXV Aprile a Saonara.

La vittima si chiamava Stefano Contiero, residente a Brugine e originario di Piove di Sacco, socio-dipendente di una ditta del settore elettrico impegnata nell’installazione di pannelli fotovoltaici su una quadrifamiliare in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava sul tetto dell’edificio per montare un impianto quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio cadendo rovinosamente al suolo.

Immediato l’intervento dei sanitari del Suem 118, che hanno tentato le manovre di rianimazione, ma per il cinquantenne non c’è stato nulla da fare: il decesso sarebbe avvenuto praticamente sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco e quelli di Legnaro, oltre ai tecnici dello Spisal, per effettuare i rilievi e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Il cantiere è stato posto sotto sequestro in attesa del completamento delle indagini.

Informato dell’accaduto, il pubblico ministero di turno ha concesso il nullaosta per la rimozione della salma, che è stata trasferita in obitorio prima di essere restituita ai familiari per le esequie. Profondo il cordoglio nelle comunità di Saonara e Brugine: i sindaci Michela Lazzaro e Michele Giraldo hanno espresso vicinanza alla famiglia per la drammatica perdita.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Tragedia sul lavoro, operaio perde la vita cadendo dal tetto | TViWeb Veneto - Tragedia sul lavoro, operaio perde la vita cadendo dal tetto | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy