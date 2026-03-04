Veneto – Tragedia sul lavoro, operaio perde la vita cadendo dal tetto

Ancora un grave incidente sul lavoro in provincia di Padova. Nella mattinata di mercoledì 4 marzo, intorno alle 10.30, un uomo di 50 anni è morto dopo essere precipitato da un’altezza di circa sei metri in un cantiere edile di via XXV Aprile a Saonara.

La vittima si chiamava Stefano Contiero, residente a Brugine e originario di Piove di Sacco, socio-dipendente di una ditta del settore elettrico impegnata nell’installazione di pannelli fotovoltaici su una quadrifamiliare in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava sul tetto dell’edificio per montare un impianto quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio cadendo rovinosamente al suolo.

Immediato l’intervento dei sanitari del Suem 118, che hanno tentato le manovre di rianimazione, ma per il cinquantenne non c’è stato nulla da fare: il decesso sarebbe avvenuto praticamente sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco e quelli di Legnaro, oltre ai tecnici dello Spisal, per effettuare i rilievi e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Il cantiere è stato posto sotto sequestro in attesa del completamento delle indagini.

Informato dell’accaduto, il pubblico ministero di turno ha concesso il nullaosta per la rimozione della salma, che è stata trasferita in obitorio prima di essere restituita ai familiari per le esequie. Profondo il cordoglio nelle comunità di Saonara e Brugine: i sindaci Michela Lazzaro e Michele Giraldo hanno espresso vicinanza alla famiglia per la drammatica perdita.