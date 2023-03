VENETO – Operaio 22enne colpito da una pedana metallica, è grave

Grave incidente sul lavoro nella giornata di ieri. Un 22enne originario di Vittorio Veneto è rimasto gravemente ferito sul luogo di lavoro, in una fabbrica di Fontanafredda, Pordenone.

Da quanto è stato possibile ricostruire, l’incidente sarebbe avvenuto alla Gru Comedil del gruppo Terex, ditta situata nella zona industriale del paese. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il 22enne sarebbe stato colpito da una pesante pedana metallica.

Immediato l’intervento del personale medico. Una volta arrivata sul luogo dell’incidente, l’equipe si è occupata di stabilizzare l’operaio e di trasportato con l’elicottero fino all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in gravi condizioni.