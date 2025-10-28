Operaio di 29 anni muore schiacciato da macchinario

Intervento dei Vigili del fuoco alle 17:15 di ieri pomeriggio per un incidente sul lavoro in via Santa Teresa, a Rosolina (RO), all’interno di un’azienda che fornisce attrezzature per l’edilizia: deceduto un operaio di 29 anni.

La squadra del distaccamento di Adria accorsa sul posto ha estratto l’operaio, con l’ausilio dei divaricatori, che era rimasto schiacciato sotto un macchinario. Purtroppo il medico del 118 ne ha dovuto dichiarare il decesso.

Sul posto i Carabinieri e operatori dello Spisal per gli accertamenti sulle dinamiche dell’evento.





