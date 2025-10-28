CRONACAVENETO
28 Ottobre 2025 - 8.46

Operaio di 29 anni muore schiacciato da macchinario

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Intervento dei Vigili del fuoco alle 17:15 di ieri pomeriggio per un incidente sul lavoro in via Santa Teresa, a Rosolina (RO), all’interno di un’azienda che fornisce attrezzature per l’edilizia: deceduto un operaio di 29 anni.
La squadra del distaccamento di Adria accorsa sul posto ha estratto l’operaio, con l’ausilio dei divaricatori, che era rimasto schiacciato sotto un macchinario. Purtroppo il medico del 118 ne ha dovuto dichiarare il decesso.
Sul posto i Carabinieri e operatori dello Spisal per gli accertamenti sulle dinamiche dell’evento.



Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Operaio di 29 anni muore schiacciato da macchinario | TViWeb Operaio di 29 anni muore schiacciato da macchinario | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy