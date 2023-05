VENETO – Incidente sul lavoro, grave 26enne

Incidente sul lavoro nella giornata di ieri. Intorno alle 15, nel comune veronese di Sommacampagna, una persona sarebbe rimasta schiacciata da una bobina restando di conseguenza gravemente ferita.

L’episodio si sarebbe verificato in via della Tecnica, sul posto sono intervenute tempestivamente un’ambulanza e un’automedica del Suem, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale di Borgo Trento in codice rosso. Secondo quando appreso, il ferito sarebbe un operaio di 26 anni, colpito da un oggetto metallico mentre stava lavorando.

Carabinieri e Spisal sono ora al lavoro per ricostruire le dinamiche.