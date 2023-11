VENETO -Tragedia bus Mestre: perizia cavalcavia, raccolti asfalto e guardrail

Perizie durate oltre quattro ore ieri sul tratto di cavalcavia di Mestre dal quale il 3 ottobre un autobus della società ‘La Linea’ precipitò al suolo provocando 21 morti.

Come riporta l’Ansa Placido Migliorino, consulente della Procura di Venezia, affiancato dalla Pm Laura Cameli, e dagli avvocati e consulenti delle parti (tre gli indagati, due funzionari del comune e l’Ad della società di trasporti) ha fatto prelevare con una serie di carotaggi parte dell’asfalto e del cemento stradale, alcuni tratti del guardrail che ha ceduto nell’impatto con il bus, prendendo poi ulteriori misure e facendo ricostruzioni grafiche in 3D del tratto sotto sequestro e che oggi per le operazioni è stato a lungo interdetto al traffico.

Successivamente altre operazioni si sono svolte nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo di Mestre dove è custodito sotto sequestro l’autobus.

Qui Migliorino ha fatto produrre immagini 3D ed ha prelevato una parte di guardrail che la notte dell’incidente è rimasto conficcato nel mezzo prima di precipitare.