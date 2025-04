Veneto – Timbri falsi per i documenti: scoperto e denunciato falso notaio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La guardia di Finanza di Verona ha eseguito un’ordinanza di interdizione dall’ esercizio dell’attività emessa dal Tribunale di Verona nei confronti di un romeno per contraffazione di pubblici sigilli e di strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e per l’uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Lo riferisce oggi Ansa Veneto. E’ stato accertato come il falso notaio utilizzasse timbri e documenti falsificati per il rilascio di attestazioni, legalizzazioni di documentazione e apostille.

Lo straniero, infatti, si presentava come consulente/intermediario per il disbrigo di pratiche burocratiche per chiunque avesse necessità di fare valere un atto italiano in Romania o, viceversa, un atto rumeno in Italia. Ricevuto l’incarico, invece di rivolgersi agli uffici delle Autorità preposte al rilascio di dette certificazioni o a notai iscritti all’albo, l’indagato provvedeva personalmente a redigere gli atti i richiesti e ad autenticare o attestare con timbri e firme false la veridicità dei documenti.I finanzieri hanno sequestrato un’ingente mole di documentazione, timbri con l’emblema della Repubblica Italiana ed altri raffiguranti l’aquila che caratterizza lo stemma della Romania nonché timbri con nomi di funzionari pubblici e di notai, di entrambe le nazionalità, che si è scoperto essere di pura fantasia. ANSA VENETO