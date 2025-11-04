CRONACAVENETO
4 Novembre 2025 - 10.41

Veneto – Spara a un presunto ladro: si cercano degli uomini in fuga

REDAZIONE
Un residente di Grignano, frazione di circa 3mila abitanti nel comune di Rovigo, ha sparato con un’arma da fuoco che aveva in casa a un presunto ladro che si sarebbe intrufolato nel tardo pomeriggio di ieri nella sua proprietà. Sembra non fosse solo e che sia stato colpito, ma sarebbe fuggito assieme ai suoi complici facendo perdere le proprie tracce. Ne dà notizia l’Ansa Veneto. Non sono ancora state fornite ricostruzioni ufficiali dell’accaduto e non è chiaro se l’arma che ha sparato sia un fucile o una pistola.
Sono in corso le ricerche del ferito e degli altri fuggitivi, ma forze dell’ordine e Procura mantengono il massimo riserbo. Non ci sarebbe stato al momento alcun fermo, né arresto.Il questore Eugenio Vomiero è sul posto assieme ai suoi uomini.

