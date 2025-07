Veneto – Soccorso ieri sera trail runner in difficoltà

Ieri verso le 19 una squadra del Soccorso alpino della Val Biois è partita in direzione del Monte Palmina, da dove aveva chiamato un trail runner in difficoltà. Il 48enne di Forlì, dopo essere salito dal sentiero, aveva infatti perso l’orientamento in un punto dove l’erba alta ne nasconde la traccia nella zona delle Crepe Scure. Al telefono con i soccorritori, che gli hanno dato le prime indicazioni, l’uomo è stato guidato a salire fino a Casera Nova, dove ha atteso il loro arrivo. Superato il dislivello in una quarantina di minuti a piedi, la squadra è arrivata da lui e assieme sono rientrati a valle attorno alle 21.