Veneto – Si accascia durante un’escursione: uomo stroncato da un malore improvviso
Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 18 febbraio, nella zona boschiva del Pian delle Femene, nel territorio di Revine Lago. Un uomo di 65 anni, Giorgio Da Ros, residente a Vittorio Veneto, ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in compagnia di alcuni amici.
L’allarme è scattato intorno alle 11.45, quando il 65enne si è improvvisamente accasciato a terra. Gli amici presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi e tentato le manovre di rianimazione cardio-polmonare in attesa dell’arrivo dei sanitari.
Sul posto sono intervenuti il medico e gli infermieri del Suem 118, supportati dai tecnici del Soccorso Alpino, vista la zona impervia. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha dovuto constatarne il decesso, probabilmente causato da un infarto.
La salma è stata recuperata e trasferita all’ospedale di Vittorio Veneto. Presenti anche i carabinieri, che hanno informato la Procura di Treviso per gli accertamenti di rito. Nelle prossime ore dovrebbe essere rilasciato il nullaosta per le esequie.