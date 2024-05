VENETO – Sequestrati migliaia di prodotti cosmetici cancerogeni venduti in negozio: tutti con sostanza vietata

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, finalizzate a tutelare il mercato dei beni dalla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalle normative dell’Unione Europea e nazionali, hanno concluso una serie di interventi ispettivi che hanno consentito di sequestrare, presso 9 esercizi commerciali della Marca, 17.225 cosmetici contenenti una sostanza cancerogena.

Si tratta della “Butylphenyl Methylpropional”, meglio conosciuta con il nome “Lilial”, utilizzata per la preparazione di prodotti cosmetici, vietata dal 1° marzo 2022, alla luce dell’aggiornamento, a livello comunitario, dell’elenco delle sostanze considerate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (le cosiddette sostanze CMR).

Nel dettaglio sono stati sequestrati articoli, anche di noti marchi nazionali e internazionali, per la cura del viso, l’igiene personale e la profumeria, tra cui creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, saponi di bellezza e saponi deodoranti, profumi da uomo e da donna, bagnoschiuma, shampoo e altre preparazioni per bagni e docce, deodoranti spray, lacche, gel e balsami per capelli, pomate, dopobarba, gel intimi.

Il valore commerciale dei prodotti cautelati e, dunque, tolti definitivamente dal mercato ammonta a circa 52.000 euro, mentre gli esercizi commerciali, all’ingrosso o al dettaglio, presso cui sono stati effettuati gli interventi, sono ubicati nei comuni di Mogliano Veneto, Paese, Preganziol, Spresiano e Treviso.

La locale Procura della Repubblica ha convalidato i sequestri probatori d’urgenza eseguiti dai finanzieri del Gruppo Treviso, ordinando, contestualmente, la distruzione dei cosmetici.