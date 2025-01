VENETO – Scoperte più di 500 slot irregolari: 2 attività commerciali nei guai

Guardia Finanza scopre 509 macchinette irregolari nel Padovano

La guardia di Finanza ha scoperto 509 apparecchi di intrattenimento irregolari all’interno di due attività commerciali del padovano.

In particolare, le attività ispettive condotte dai Finanzieri di Cittadella hanno riguardato due esercizi commerciali di gioco operanti nei comuni di San Giorgio in Bosco e Loreggia, al cui interno è stata rilevata l’accensione di apparecchi del tipo Video Lottery e New Slot, risultati liberamente accessibili al pubblico nella fascia oraria di interruzione del gioco imposta dalle leggi regionali vigenti.

I finanzieri hanno segnalato le violazioni ai Comuni per ‘irrogazione delle sanzioni pecuniarie, quantificabili tra un minimo di oltre 250.000 euro e un massimo di circa 800.000, euro con proposta di sospensione della licenza.

I militari hanno inoltre hanno riscontrato l’omessa adeguata verifica della clientela in 4 distinte operazioni di monetizzazione di ticket.ANSA VENETO