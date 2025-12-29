CRONACAVICENZA e PROVINCIA
Veneto – Scontro tra un’Audi R8 e una Fiat 500: tre feriti

Poco prima della mezzanotte di sabato 28 dicembre si è verificato un incidente stradale lungo la strada Terraglio, poco prima dell’ingresso del centro abitato di Preganziol, all’altezza del distributore IP.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte un’Audi R8 e una Fiat 500. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area interessata.

Il bilancio è di tre persone ferite, nessuna delle quali in gravi condizioni. I feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario del Suem 118 di Treviso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi necessari e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e di ripristino della circolazione.

