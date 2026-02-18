CRONACAVENETO
18 Febbraio 2026 - 16.46

Veneto – Scontro tra furgone Amazon e SUV: tre feriti, grave corriere soccorso in elicottero. Travolte una pensilina e una cabina Enel

REDAZIONE
Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 18 febbraio, intorno alle 14.20 lungo via Roma a Trevignano. Per cause in corso di accertamento – non si esclude un sorpasso azzardato o una mancata precedenza – si sono scontrati un furgone impegnato nelle consegne per Amazon e un SUV Suzuki.

Il conducente del mezzo commerciale ha riportato un forte trauma cranico ed è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Non sarebbe in pericolo di vita.

A bordo del SUV viaggiava una coppia residente a Noale (Venezia), insieme al loro cagnolino. Entrambi sono stati accompagnati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Montebelluna per lesioni di media gravità.

Sul posto sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna – impegnati anche nella messa in sicurezza di una pensilina dell’autobus e di una cabina Enel danneggiate nell’impatto – e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e regolato la viabilità. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti.

